سادس مكسب أسبوعي للذهب والفضة مع اشتداد ضربات كورونا

قفز الذهب الجمعة متجها صوب تحقيق سادس مكسب أسبوعي على التوالي، إذ يفاقم ارتفاع قياسي لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الضبابية بشأن التعافي الاقتصادي، في حين أضاف أيضا تراجع للعملة الأميركية دعما.

موضوع يهمك تراجعت أسعار النفط، الجمعة، إذ يضعف الطلب على الوقود بفعل المخاوف بشأن تزايد الإصابات بفيروس كورونا، في حين تستعد كبرى... أسعار النفط تهبط مع تزايد حالات فيروس كورونا طاقة

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1809.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1747 بتوقيت غرينتش، ليكون مرتفعا 0.6% منذ بداية الأسبوع. وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب بزيادة 0.5% إلى 1810 دولارات للأوقية.

وقال محلل شؤون السلع الأساسية لدى إيه.إن.زد سوني كوماري "يتعزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل أسعار الفائدة الحقيقية السالبة وتضخم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية ونزول الدولار الأميركي وحالات الإصابة بكوفيد-19 التي لا تزال في ارتفاع.

وحطمت الولايات المتحدة رقمها القياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مما دفع بعض الولايات لإعادة فرض إجراءات إغلاق جزئية، بينما تجاوزت الحالات على مستوى العالم 13.89 مليون.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4% مقابل منافسيه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1% إلى 2015.42 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.9% إلى 831.51 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.9% إلى 19.34 دولار وتتجه صوب تسجيل سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.