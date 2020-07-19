مصر والكويت يتصدران خسائر الأسهم.. لهذه الأسباب

تراجعت الأسهم في مصر يوم الأحد وسط تصاعد المخاوف من تدخل مصري في الحرب الليبية، في حين تباين أداء الأسهم الخليجية، واتسم أداء الكويت بالضعف على نحو خاص عقب نظرة مستقبلية سلبية لها من ستاندرد اند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية.

موضوع يهمك الارتفاعات الخيالية التي تشهدها أسهم الشركات المصنعة للقفازات في ماليزيا تجعل من ارتفاعات سهم تسلا المذهلة أشبه بأداء... أكبر 3 شركات لتصنيع القفازات أضافت 26 مليار دولار لقيمتها شركات

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال الخميس، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه أي تهديد مباشر للأمن المصري والليبي، بعد أن حث مشرعون متحالفون مع القائد العسكري خليفة حفتر القاهرة على التدخل عسكريا في ليبيا.

ونزل مؤشر الأسهم القيادية بمصر 1.5%، مواصلا خسائره للجلسة الخامسة على التوالي. وانخفض سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مصري مدرج، 2.3%، وفقد سهم الشركة الشرقية للدخان 1.7%.

وهبط المؤشر الكويتي 1.2%، تحت وطأة الأداء الضعيف لأسهم الشركات المالية بالأساس. وتراجعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.8% وبيت التمويل الكويتي 0.9%.

كانت ستاندرد اند بورز غلوبال عدلت نظرتها المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، قائلة إنها تتوقع ألا يكفي احتياطي السيولة الرئيسي للدولة، متمثلا في صندوق الاحتياطي العام، لتغطية عجز الميزانية الحكومية.

وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي نحو 0.1%، متأثرا بهبوط سهم أرامكو السعودية 0.8%.

وقالت أرامكو بعد إغلاق السوق إن أسهما مجانية ستحول إلى حسابات المستثمرين الأفراد السعوديين المستحقين لها في 25 يوليو تموز.

كانت الشركة قالت في نشرة طرحها العام الأولي إن المستثمرين الأفراد السعوديين الذين سيحتفظون بالأسهم دون انقطاع حتى نهاية جلسة تداول يوم السابع من يونيو حزيران سيحق لهم سهم مجاني واحد لكل عشرة أسهم تخصص لهم في الطرح، وبحد أقصى 100 سهم مجاني.

وارتفع مؤشر دبي 0.4%. وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.9% قبل إعلان نتائج النصف الأول من السنة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.4%، بفعل انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول 1.5% وخسارة سهم بنك أبوظبي التجاري 0.8%.