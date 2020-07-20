أسهم أوروبا ترتد عن خسائرها مع التفاؤل بلقاحات محتملة

ارتدت سوق الأسهم الأوروبية عن خسائرها الأولية لتغلق مرتفعة الاثنين بدعم من بيانات مشجعة عن بضعة لقاحات محتملة لفيروس كورونا وبعد أن توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى إطار اتفاق بشأن صندوق للتعافي لتحفيز اقتصادات منطقة اليورو المنكوبة بالجائحة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.75% بعد أن قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن زعماء الاتحاد لديهم الآن أساس لاتفاق بشأن صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو (858 مليار دولار) والميزانية القادمة للتكتل للأعوام 2021-2027 قيمتها حوالي 1.1 تريليون يورو.

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وصعد مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.9% بعد أن تعافى من كل خسائره التي مني بها عند الفتح عندما صعد اليورو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.

وجاءت أسهم شركات الرعاية الصحية في مقدمة الرابحين ليصعد مؤشر القطاع 1.2مع ظهور علامات على أن زعماء الدول الشمالية بالاتحاد الأوروبي مستعدون لحل وسط بشأن خطة التعافي بينما استمرت المحادثات في بروكسل ليوم رابع.

ولا تزال الأنظار موجهة إلى بروكسل حيث لم يتم حسم المفاوضات بشأن خطة الإنقاذ الأوروبية بعد، ولكن ذكرت مصادر أن قادة جبهة المعارضة الأوروبية لآلية تخصيص خطة إنعاش الاقتصاد الأوروبي، قد وافقوا أخيرا على تقديم تنازلات لتمرير الخطة المقترحة.

وقالت المصادر إن هولندا والدنمارك والسويد والنمسا قد وافقوا على تخصيص 390 مليار يورو كمساعدات لا ترد، وذلك من أصل قيمة خطة الإنقاذ البالغة 750 مليار يورو. فيما سيتم تخصيص المبالغ المتبقية في صورة قروض ميسرة.

وتعثرت المناقشات حول النسب التي سيتم تخصيصها بين منح وقروض، حيث تفضل كل من الدول الأربع تقديم قروض بدلاً من المساعدات، مقابل تشدد فرنسا وألمانيا على النسبة التي سيتم تخصيصها كمنح.

وسيلتقي قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 مجددا لاستتئناف المفاوضات التي دخلت يومها الرابع.