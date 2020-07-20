الذهب في ذروة 9 سنوات مع أموال التحفيز.. تخطى 1816 دولار

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في حوالي 9 أعوام، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في 4 سنوات.

يأتي هذا بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وبحلول الساعة 1600 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4% عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2011.

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وقفزت الفضة 2.4% إلى 19.76 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملاذات الآمنة.

وقال رئيس شركة تارجت للاستثمار نور الدين محمد في مقابلة مع "العربية"، إن الذهب في النصف الأول من العام الحالي، حصن جزءا كبيرا من الأرقام القياسية التي حققها في الفترة السابقة.

وأشار إلى زيادة لمستوى جديد بلغ 734 طنا في حجم التداول منذ بداية العام الحالي، كان جرى التداول عليها والاحتفاظ بها في الصناديق المتداولة، مقارنة مع مستوى قياسي سابق بلغ 646 طنا في عام 2009.

وأضاف أن قيمة المتاجرة في الذهب وصلت إلى 39.5 مليار دولار جرى الاحتفاظ بها من الصناديق المتداولة، في الفترة الماضية من العام الحالي، مقارنة مع أقصى مستوى سابق بلغ 23 مليار دولار عام 2016.