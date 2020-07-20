مسؤول أوروبي: الاتفاق بشأن صندوق التعافي ممكن

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الاثنين، إنه مقتنع بأن زعماء الاتحاد الأوروبي، المجتمعين لليوم الرابع، سيتوصلون إلى اتفاق بشأن حزمة للتعافي الاقتصادي للتغلب على تداعيات جائحة كوفيد-19 .

وأبلغ ميشيل الصحافيين "نعمل بمنتهى الجدية وهذا المقترح هو ثمرة الكثير من العمل الجماعي الذي يشارك فيه كل الزعماء وكل فرقهم".

وقال "أعرف أن الخطوات الأخيرة تكون دائما الأصعب، لكنني واثق بأنه حتى إذا كان الأمر صعبا فإن من المهم مواصلة العمل.. أنا مقتنع بأن اتفاقا ممكن".

وارتدت سوق الأسهم الأوروبية عن خسائرها الأولية لتغلق مرتفعة الاثنين بدعم من بيانات مشجعة عن بضعة لقاحات محتملة لفيروس كورونا وبعد أن توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى إطار اتفاق بشأن صندوق للتعافي لتحفيز اقتصادات منطقة اليورو المنكوبة بالجائحة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.75% بعد أن قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن زعماء الاتحاد لديهم الآن أساس لاتفاق بشأن صندوق للتعافي بقيمة 750 مليار يورو (858 مليار دولار) والميزانية القادمة للتكتل للأعوام 2021-2027 قيمتها حوالي 1.1 تريليون يورو.