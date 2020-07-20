هبوط أسواق أوروبا.. والأنظار على محادثات صندوق التعافي

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، متأثرة بالأداء الضعيف للقطاعات المرتبطة بحركة الدورة الاقتصادية وسط تصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، بينما يبدي المستثمرون تفاؤلا حذرا حيال محادثات صندوق التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

وتراجع مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.5%، حيث قفزت العملة الموحدة إلى ذروة أربعة أشهر.

يحرز قادة الاتحاد الأوروبي تقدما بعد سجال لثلاثة أيام بخصوص خطة لإنعاش اقتصاداتهم التي عصفت بها جائحة كوفيد-19، لكن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته حذر من أن المباحثات مازالت تواجه خطر الانهيار.

موضوع يهمك يخشى الأوروبيون، الأحد، أن تؤول المفاوضات حول خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد في اليوم الثالث من القمة... شبح الفشل يخيّم على القمة الأوروبية حول خطة الإنعاش الاقتصادي اقتصاد

ونزل المؤشر الأوسع نطاقا للأسهم الأوروبية 0.5% أيضا، في حين استمر الأداء الضعيف بالأسواق الآسيوية وسط تزايد إصابات فيروس كورونا في دول عديدة. وانخفض مؤشر قطاع السفر والترفيه الأوروبي 2.2%، متصدرا خسائر القطاعات في القارة، في حين تراجعت أسهم شركات النفط والغاز وصناع السيارات والبنوك أكثر من 1%.

وتراجع سهم جوليوس باير السويسرية لإدارة الثروات 5.5%، بعدما أعلنت الشركة عن تراجع حجم الأصول تحت الإدارة 6% في الأشهر الستة حتى يونيو/حزيران عنه في نهاية 2019.