أسواق الدين تتوقع إصدار سندات عمانية هذا العام

قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط لدى إم.يو.إف.جي إن سلطنة عمان ستصدر على الأرجح سندات هذا العام، لكنها ربما تحتاج إلى التعويل على دعم من جيرانها وإلا فاللجوء إلى دعم من صندوق النقد الدولي.

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لم تطرق عمان، حتى الآن أسواق الدين بالرغم من وجود عجز مالي في ظل تراجع أسعار النفط وتبدد الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال إحسان خومان، رئيس أبحاث وإستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إم.يو.إف.جي، إنه من المرجح أن تطرق عمان أسواق الدين العالمية لعدم رغبتها في السحب كثيرا من احتياطياتها الأجنبية.

ولم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقال خومان إن عمان يمكنها إصدار سندات لأن البحرين، وهي الدولة الخليجية الوحيدة الأخرى المصنفة ديونها مرتفعة المخاطر، فعلت ذلك بالفعل في ظل الجائحة، إذ جمعت ملياري دولار في مايو أيار.

وقال خومان "إذا لم تكن ستلجأ للسوق، فستحتاج للحصول على تلك السيولة من مكان آخر. لذا، فربما يكون مجلس التعاون الخليجي أو صندوق النقد الدولي".

وقال إن الدينار البحريني والريال العماني المربوطين بالدولار تعرضا لبعض الضغط في الأسواق الآجلة، غير أن ذلك الضغط "تراجع بشكل كبير جدا" في الشهر الفائت.

وقال خومان "تصورنا الأساسي هو أن عمان ستواصل تشكيل مصدات ملائمة من الاحتياطيات للإبقاء على ربط العملة على المدى المتوسط، لكن إذا انحسر الإقبال على المخاطرة بالسوق، وهو ما قد يؤدي إلى تسارع استنزاف الأصول، فقد تضعف الثقة في الربط".