اللجين القابضة تتوقع إصدار القوائم المالية خلال الأسابيع القادمة

توقعت شركة اللجين القابضة أن يتم إصدار القوائم المالية المطلوبة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقالت الشركة إنها حصلت في 20 يوليو الجاري على تأكيد الإدارة التنفيذية لشركة ناتبت (التابعة) بقرب الانتهاء من معالجة المسببات والأخطاء الإدارية والقانونية التي أدت لتأخر الرد على استفسارات المراجع الخارجي، من قبل الإدارة السابقة لشركة ناتبت، وهو ما أدى إلى سحب المراجع الخارجي لشركة ناتبت تقريره للقوائم المالية لعام 2019م.

وأضافت الشركة أن هذا ترتب عليه تأخير القوائم المالية لعام 2019، والربع الأول والربع الثاني لعام 2020 لشركة ناتبت، وعدم التمكن من إصدار القوائم المالية لشركة اللجين القابضة لنفس الفترة.

وذكرت أن إدارة شركة ناتبت تتوقع الانتهاء من الوفاء بجميع متطلبات المراجع الخارجي للشركة بنهاية شهر يوليو الحالي، علماً بأنه يتم تزويد المراجع الخارجي لشركة ناتبت بجميع متطلباته، والإجابة عن استفساراته أولا بأول.

كما ذكرت شركة ناتبت أنها طلبت من المراجع الخارجي للشركة سرعة التجاوب مع الشركة وإصدار القوائم المالية المتأخرة لشركة ناتبت وذلك لعام 2019م والربع الأول والربع الثاني من عام 2020، بأسرع وقت ممكن لما للتأخر في إصدارها من آثار سلبية على شركة اللجين القابضة ومساهميها.