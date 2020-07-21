اليورو يسجل أعلى مستوى في 4 أشهر بعد اتفاق تاريخي

قفز اليورو‭ ‬إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر أمام الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، بعد توصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق على خطّة تاريخية للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة على تويتر "اتفاق!"، معلناً بذلك انتهاء المعركة الشرسة، التي دارت بين الدول "المقتصدة" من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة ثانية حول هذه الخطّة البالغة قيمتها 750 مليار يورو.

من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالتوصل إلى الاتفاق معلنا في تغريدة أنه "يوم تاريخي لأوروبا".

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وبهذه الكلمات الثلاث عبّر الرئيس الفرنسي في تغريدة على "تويتر" عن فرحته بانتهاء المعركة الشرسة التي دارت في بروكسل بين بلاده وألمانيا من جهة والدول "المقتصدة" من جهة أخرى، والتي تكلّلت بإقرار هذه الخطّة البالغة قيمتها 750 مليار يورو، سيتمّ تمويلها للمرة الأولى في تاريخ التكتّل بواسطة قرض جماعي، تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي (2021-2027) بقيمة 1074 مليار يورو.

ولأول مرة في تاريخ التكتل، سيتم تمويل الخطة بواسطة قرض جماعي، تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي (2021-2027) بقيمة 1074 مليار يورو.

وقال ماكرون "نتائج القمة تاريخية حقاً". وأضاف أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة وشاقة تعين خلالها تقديم تنازلات لإقناع الدول التي كانت تعرقل الاتفاق بقبوله.

وقفزت العملة الأوروبية جلسة التداول 0.14% عند 1.1470 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 1.1467 دولار.

وساعدت أنباء إيجابية عن لقاح محتمل لكوفيد-19 في ثلاث مجموعة تجريبية أولية أجواء التفاؤل بشكل عام في السوق ورفعت عملات تنتعش في أوقات انفتاح شهية المستثمرين للمخاطرة، مثل الدولارين الاسترالي والنيوزيلاندي.

وقفز الجنيه الإسترليني يوم أمس الاثنين 0.7% إلى 1.2656 دولار.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.1% إلى 95.826 بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.



وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي أمام العملة الخضراء إلى 0.7011 دولار أميركي و0.6571 دولار أميركي على الترتيب.