ترقب لنتائج الشركات الكبرى بسوق السعودية.. ما هي التوقعات؟

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية، الثلاثاء، بنسبة 0.54% ليكسب 39.9 نقطة ويصعد إلى مستوى 7417 نقطة بتداولات زادت على 6.5 مليار ريال.

ويحافظ مؤشر السوق على مستواه فوق 7417 نقطة مع توالي إعلانات نتائج إيجابية من شركات مهمة مثل البحري التي قفزت نتائجها 1570% محققة أكثر من 760 مليون ريال أرباحاً صافية في الربع الثاني من العام الحالي، إلى جانب نتائج إيجابية من شركة موبايلي، ما يشكل نقطة تحول في نتائجها.

موضوع يهمك أعلنت سراج باور، الشركة الإماراتية المتخصصة في توفير حلول الطاقة الشمسية الموزّعة، أمس، توقيع اتفاقية تمويل طويل الأمد... أبيكورب تمنح "سراج باور" الإماراتية تمويلاً بـ 50 مليون دولار شركات

وتراجع سهم أرامكو 0.3% إلى 33 ريالاً بتداولات زادت على 121.5 مليون ريال.

وقال ماجد كبارة المؤسس والمدير التنفيذي في كوانسيا كابيتال، إن الربع الثاني كان استثنائيا في كل المعايير، وترك تأثيرا سلبيا على بعض القطاعات، إلى جانب أثر إيجابي يتمثل من تعوّد الشركات على العمل عن بعد، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا، وهذا دعم شركات الاتصالات ولذلك انعكس هذا على نتائج موبايلي، التي تدعمت من زيادة الطلب عبر التعليم عن بعد والعمل عن بعد.

وأشار كبارة في مقابلة مع "العربية" إلى أن زيادة إنتاج النفط السعودي بمستوى 12 مليون برميل يومياً في أبريل، إلى جانب ارتفاع خيالي بأسعار التخزين على متن ناقلات النفط، دفعت نتائج شركة البحري السعودية.

وقال إن التأثيرات قصيرة المدى سلباً أو إيجاباً لا تؤثر على قيم الشركات على المدى الطويل، مؤكداً أن الانتظار الآن في سوق السعودية، لنتائج الشركات الكبرى وقدرتها على الارتداد في الأداء، وهل سيكون ذلك بالصورة التي حصلت في الارتداد في مؤشر السوق العام، كما يظل السؤال مطروحا حول قدرة الشركات على استعادة أرباحها التي كانت تسجل قبل مرحلة كورونا.

ووصف المنحى العام للسوق بأنه مبالغ به بوجه عام، منوها بأن ارتفاع تقييم البتروكيماويات الذي يعد بين أغلى القطاعات في السوق، ولذلك فإنه يؤثر على تقييم السوق السعودي.

تفاصيل جلسة اليوم

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 328 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 304 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 164 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 26 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زجاج، العمران، طباعة وتغليف، بحر العرب، وصدق الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات التعاونية، سافكو، أم آي أس، تكافل الراجحي، وسلامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 1.81%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، البحري، صدق، أملاك، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات البحري، أملاك، بحر العرب، دار الأركان، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 588.02 نقطة ليقفل عند مستوى 8257.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 448 ألف سهم تقاسمتها 1362 صفقة.