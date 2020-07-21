شيميرا كابيتال تطلق صندوق مؤشرات إسلاميا يتبع مؤشر "إس آند بي" 

أعلنت شركة شيميرا كابيتال الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة Chimera S&P UAE Shariah ETF (.

وتم إطلاق الصندوق الفرعي لمحاكاة أحد المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة S&P Dow Jones Indices، وذلك تحت مظلة الصندوق الأساسي لشيميرا وهو أول صندوق من نوعه بترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

وقالت الشركة أن الصندوق سيضم فئتين للأصول إحداهما تراكمية لإعادة استثمار الأرباح المحققة (مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية)، والأخرى تقدم توزيعات أرباح (مدرجة بسوق دبي المالي).

موضوع يهمك قالت شركة "سوق دبي المالي" في بيان للبورصة، إنها لا تمتلك أية معلومات بخصوص دمج محتمل للأسواق المالية في الدولة، مشددة... سوق دبي: لا معلومات بخصوص دمج محتمل للأسواق المالية أسواق المال

وتم إنشاء الصندوق لمحاكاة المؤشر الاسترشادي (S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/20 Capped Index) وهو مؤشر تم استحداثه من قبل مؤسسة S&P Dow Jones Indices لقياس أداء مجموعة من الأسهم عالية السيولة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية لشركات تتخذ من الإمارات مقرًا لها، حيث يتيح الصندوق الجديد للمستثمرين فرصًا واعدة للاستفادة من نمو فئة جديدة من الأوراق المالية التي تلقى رواجًا في أسواق المال الإماراتية.

وسوف يخضع صندوق Chimera S&P UAE Shariah ETF لإدارة شركة شيميرا كابيتال (ذ.م.م) من مقرها بالإمارات، والحاصلة على رخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط إدارة الاستثمار "تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار".

من ناحية أخرى، يقوم بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود بدور الحافظ الأمين المحلي وبنك أوف نيويورك ميلون فرع لندن بدور الحافظ الأمين العالمي. وتضم قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كل من المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة، وشعاع للأوراق المالية، وشركة بي إتش مباشر للخدمات المالية.