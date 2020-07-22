أسعار الذهب تواصل الصعود وتخترق 1856 دولاراً للأوقية

قفز الذهب بأكثر من 1% اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام مدفوعا بضعف الدولار فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1856.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2011 عند 1865.35 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 %، إلى 1856.80 دولار للأوقية.

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وأبرم زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقا، أمس الثلاثاء،بشأن خطة للتعافي بقيمة 750 مليار يورو، فيما ناقش مسؤولون من البيت الأبيض وكبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي جولة أخرى من إجراءات مساندة ستشمل تأمين بطالة ممتدا وتخصيص المزيد من الأموال للمدارس.

كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من مؤشر الدولار الذي يقبع قرب أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة صعودها وزادت بنسبة 4.7% إلى 22.33 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وتراجع البلاديوم 1.1 % إلى 2133.32 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.7 %، إلى 875.49 دولار للأوقية.