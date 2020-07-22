الذهب يواصل ارتفاعة قرب أعلى مستوى في 9 أعوام

قفز الذهب بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام، مدفوعاً بضعف الدولار فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1856.13 دولار للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 عند 1865.35 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1856.80 دولار للأونصة.

موضوع يهمك صعد اليورو اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ يناير كانون الثاني العام الماضي بعدما أبرمت دول الاتحاد... أسهم أوروبا تقفز.. واليورو يحلق أمام الدولار أسواق المال





وأبرم زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقاً أمس الثلاثاء بشأن خطة للتعافي بقيمة 750 مليار يورو، فيما ناقش مسؤولون من البيت الأبيض وكبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي جولة أخرى من إجراءات مساندة ستشمل تأمين بطالة ممتدا وتخصيص المزيد من الأموال للمدارس.



كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من مؤشر الدولار الذي يقبع قرب أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة صعودها وزادت بنسبة 4.7% إلى 22.33 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2013.



وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 2133.32 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.7% إلى 875.49 دولار للأونصة.