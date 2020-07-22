السودان يعدل سعر صرف الجنيه على مدى عامين

قالت وزيرة المالية السودانية المكلفة هبة محمد علي يوم الأربعاء، إن الموازنة المعدلة للعام 2020 تشمل إجراءات لتعديل سعر صرف الجنيه السوداني "للوصول للسعر الحقيقي" على مدى العامين المقبلين.

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وأضافت الوزيرة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية، أنه سيُسمح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين لمعالجة نقص المعروض ومن أجل "ترشيد" سعره.

وقالت إن الحكومة ستواصل دعم القمح والأدوية وغاز الطهي في الموازنة الجديدة.

وأبلغ مصدر رويترز أن السودان سيشرع في برنامج لتعديل سعر صرف العملة من أغسطس آب، مستهدفا الوصول إلى التحرير الكامل في غضون عامين.

وأضاف المصدر أنه سَيُسمح للقطاع الخاص باستيراد الوقود باستخدام الدولار بسعر السوق الحرة من أغسطس آب أيضا.

وأوضح أن تلك الإصلاحات تأتي في إطار ميزانية 2020 التي سيقرها مجلس الوزراء ومجلس السيادة رسميا في غضون أيام.