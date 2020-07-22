تراجع حاد في بورصة الكويت.. والعقارات تهبط بمؤشر دبي

أغلقت بورصة دبي على تراجع الأربعاء، متأثرة بأسهم شركات العقارات، في حين هوى المؤشر الكويتي إلى قاع 9 أسابيع مع تخارج المستثمرين من الأسهم في شتى القطاعات.

موضوع يهمك قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بيانات شهر يوليو الجاري تبشر بتعاف اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من... وزير المالية السعودي: بيانات يوليو تبشر بتعافٍ اقتصادي اقتصاد

وزاد المؤشر السعودي القياسي 0.1% مع ارتفاع سهم شركة الاتصالات السعودية 2.3% وصعود مصرف الراجحي 0.4%.

وبعد انتهاء جلسة التداول، أعلنت الاتصالات السعودية عن أرباح بقيمة 2.72 مليار ريال (725.31 مليون دولار) في الربع الثاني من العام، انخفاضا من 2.85 مليار ريال في نفس الفترة قبل سنة.

وفي الكويت، نزل المؤشر 3% بعد أن أغلقت جميع أسهمه على انخفاض، بما في ذلك سهم شركة مشاريع الكويت الذي تراجع 2%.

وهبط مؤشر أسهم دبي الرئيسي 1.1% إذ تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 2.2% وفقد سهم وحدتها إعمار مولز 2.8%.

وخسر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5%. وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 0.1% مدعوما بزيادة سهم اتصالات 1.9%.

وأعلنت شركة الاتصالات عن زيادة في صافي ربح الربع الثاني.

وهبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9% مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.2%.

كان استطلاع أجرته رويترز خلص يوم الثلاثاء إلى أن النمو الاقتصادي لمصر سيتباطأ إلى 3.1% في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت هذا الشهر، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا، وهي وتيرة أبطأ من توقع كان يبلغ 3.5% في استطلاع مماثل أُجري قبل ثلاثة أشهر.