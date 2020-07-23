أسعار الذهب تغازل مستوى 1900 دولار للأونصة

استقر الذهب، اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى في تسعة أعوام، إذ عزز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، بينما يتطلع المستثمرون للتحوط من التضخم المحتمل مع تنفيذ خطط تحفيز إضافية، لمساعدة الاقتصادات التي ضربتها الجائحة.

وبحلول الساعة 12 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6%، إلى 1876 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما شهد تراجعا في وقت سابق من الجلسة بسبب عمليات بيع متوسطة الشدة لجني الأرباح إثر بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2011 عند 1876.16 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا "في ظل تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين واستمرار تراجع عائدات السندات الأميركية وضعف الدولار الجلي، تبقى مبررات ارتفاع أسعار الذهب قوية".

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.1%، إلى 22.79 دولار للأوقية بعد أن كانت قد وصلت لقرب أعلى مستوى لها في سبع سنوات مدفوعة بآمال إنعاش الأنشطة الصناعية.

وتراجع البلاتين 0.1 %، إلى 920.40 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 0.2%، إلى 2150.68 دولار للأوقية.