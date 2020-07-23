الموافقة على طلب شركة مكيال المالية لإنشاء منصة تمويل الملكية الجماعية

وافق مجلس هيئة السوق المالية السعودية على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة مكيال المالية، لإنشاء منصة تمويل الملكية الجماعية.

وبناءً على هذا التصريح، ستتمكن شركة مكيال المالية من اختبار منصة تمويل الملكية الجماعية التي من خلالها يستطيع المستثمرون المشاركة في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، مقابل حصة في أسهمها، وتقدم تلك الخدمة عن طريق بوابة إلكترونية تملكها وتشرف عليها الشركة.

وذكرت الهيئة أن هذا التصريح يأتي تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة، والتي سبق الإعلان عنها بتاريخ 25/11/2019م لاستقبال طلبات تجربة ابتكارات التقنية المالية ذات العلاقة بأعمال الأوراق المالية التي تخضع لإشراف الهيئة.

وذكرت الهيئة أنها ستفتح لاحقاً هذا العام المجال لاستقبال طلبات التصريح لتجربة التقنية المالية للمرحلة الرابعة.