بلتون للعربية: المشتقات تزيد السيولة بالبورصة السعودية

قالت شركة "بلتون" إن إطلاق سوق المشتقات هي خطوة إيجابية للسوق المالية السعودية، إذ تخلق أداة استثمار جديدة للمستثمرين، وتوفر لهم فرصة جديدة ومختلفة للتداول.

وقال أحمد هشام، المدير المشارك للبحوث الاستراتيجية في بلتون فاينانشال إن سوق المشتقات الذي تستعد السوق السعودية إطلاقه الشهر المقبل سيساعد على زيادة السيولة في السوق.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن اختيار تداول لمؤشر MT30 المعروف لدى صناديق الاستثمار المحلية والدولية، سيساعد على جذب سيولة جديدة للسوق.

وقال إن متوسط حجم السيولة في السوق خلال العام الجاري يبلغ 4.1 مليار ريال، وهو لا يتناسب مع حجم السوق السعودي، رغم أنها زيادة تمثل 30% مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن المشتقات على المؤشر تعتبر أداة للتحوط من مخاطر الاستثمار بجانب تحقيق عائد استثماري. وتوقع أن يتم إطلاق "مشتقات على مستوى الأسهم".

وأعلنت "تداول" أن موعد إطلاق سوق المشتقات للتداول سيكون في 30 أغسطس المقبل، وسيكون أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق هو العقود المستقبلية للمؤشرات MT30.

وأضافت "بلتون" أن العقود الآجلة للمؤشر تمثل أداة جديدة للتحوط حيث ستساعد على الحد من تأثير تذبذب الأسعار، كما سيؤدي إلى توفير مستويات جديدة من السيولة للسوق السعودي.

ومؤشرMT30 هو مؤشر طورته السوق المالية السعودية "تداول" بالاشتراك مع MSCI، ويستهدف أكبر 30 شركة بالمؤشر بناءً على القيمة السوقية للتداول الحر مع وزن أقصى 15% للسهم .