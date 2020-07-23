بورصات الخليج الرئيسية تتراجع في نهاية تداولات الأسبوع 

تراجعت البورصات الرئيسية في منطقة الخليج، اليوم الخميس، وشكلت خسائر أسهم البنوك ضغطا على بورصة دبي.

واستقر المؤشر السعودي الرئيسي مع تراجع سهم شركة الاتصالات السعودية 2.1% بعد أن سجلت انخفاضا في الأرباح الصافية في الربع الثاني من العام.

وقال وزير مالية المملكة أمس الأربعاء إن بيانات يوليو تموز واعدة فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي لكن الكثير من الضبابية ما زالت قائمة، وتوقع أن تسجل المملكة انكماشا أقل مما تنبأ به صندوق النقد الدولي وهو 6.8% هذا العام.

موضوع يهمك أعلنت شركة طيبة للاستثمار، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية تمويل إسلامي طويل الأجل مع بنك البلاد.وقالت الشركة، في بيان... "البلاد" يمنح "طيبة للاستثمار" تمويلا إسلاميا بـ 1.4 مليار ريال بنوك وتمويل

وفقد مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.6% جراء هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.2% وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 1.5%. كما هبط سهم بنك دبي الإسلامي 0.5%.

وأعلن أكبر مصرف إسلامي في الإمارات، أمس الأربعاء تحقيق صافي ربح قدره 1.01 مليار درهم (274.99 مليون دولار) في الربع الثاني انخفاضا من 1.38 مليار درهم قبل عام.

وأغلق مؤشر أبوظبي مستقرا. وارتفع سهم دانة غاز 3.6% وصعد سهم اتصالات 0.2%. وهبط المؤشر القطري 0.2% مع تراجع سهم بروة العقارية 3.5% ونزول سهم شركة الاتصالات أوريدو 1.8%.

وبورصة مصر مغلقة اليوم في عطلة رسمية.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:



السعودية.. استقر المؤشر عند 7427 نقطة.



أبوظبي.. استقر المؤشر عند 4261 نقطة.



دبي.. انخفض المؤشر 0.6% إلى 2053 نقطة.



قطر.. هبط المؤشر 0.2% إلى 9368 نقطة.



البحرين.. نزل المؤشر 0.6% إلى 1285 نقطة.



سلطنة عمان.. زاد المؤشر 1.2% إلى 3564 نقطة.



الكويت.. صعد المؤشر 0.4% إلى 5279 نقطة.