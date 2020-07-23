هذه الأسهم قد تعوض ضياع فرصة الاستثمار في الذهب

تشهد أسعار الذهب ارتفاعات متواصلة خلال الأشهر الماضية. ويبدو أن هناك العديد من المستثمرين قاموا بشراء المعدن الأصفر بعد التوقعات الإيجابية عليه.

ومع ذلك، هناك طرق أخرى للاستثمار في الذهب دون شرائه مباشرة. فشراء أسهم التعدين المدرجة في FTSE 100 وFTSE 250 قد تمثل بديلا مثاليا، خاصة للشركات التي تشهد طفرة في معدلات استخراجها للمعادن.

ومن بين تلك الأسهم، أسهم شركة Fresnillo، التي استطاعت أن تتصدر ارتفاعات أسهم الشركات الكبرى منذ بداية العام، بعد صعودها بنسبة 80%، وفقا لياهو فينانس.

وأنتجت الشركة نحو 26.8 مليون أونصة من الفضة في النصف الأول من العام الجاري، و381.319 ألف أونصة ذهب.

ويتوقع سيتي ارتفاع ربحية سهم الشركة بنسبة 25% هذا العام.

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وقد يمثل سهم شركة Petropavlovsk بديلا آخر. وارتفع إنتاج الشركة من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 42%. وتشير توقعات المحللين إلى أن الشركة ستحقق صافي أرباح بنهاية هذا العام بنحو 164 مليون دولار، مقارنة بـ 27 مليون دولار العام الماضي.

وبالتالي، ستكون أسهم شركات التعدين المتخصصة في استخراج المعدن النفيس، فرصة جيدة للاستثمار غير المباشر في الذهب، خاصة إذا ما كان أسعار تلك الأسهم متراجعا عن السعر العادل أو المستهدف من قبل المستثمرين.

ولكن الفرصة لن تضيع بعد للاستثمار في الذهب. فإذا كنت ممن يسيرون وفقا لتوقعات بنوك الاستثمار، فإن سعر أونصة الذهب قد ترتفع إلى 2000 دولار خلال 3 إلى 4 شهور.

وإذا كنت تفضل الاستثمار طويل الأجل، فإن سعر الأونصة قد يصل إلى 5 آلاف دولار خلال 3 سنوات، وفقا لتوقعات سيتي غروب.