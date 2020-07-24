السعودية.. إقفال طرح يوليو لصكوك محلية بمليار ريال

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 452.2 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7,001 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي، أما الشريحة الثانية فتبلغ 547.8 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 547.8 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.

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وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.755 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في وقتها أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.805 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.549 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2025، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.950 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.296 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030.