الدولار يقترب من قاع عامين.. والين يقفز

ارتفع الين الياباني الذي يعد ملاذا آمنا لأعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر الجمعة، بينما نزل الدولار ليقترب من قاع عامين، إذ انحسر الإقبال على المخاطرة بسبب مجموعة من المخاوف بما في ذلك استمرار زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، وتعطل حزمة التحفيز الأميركية وتوتر أميركي صيني لا يهدأ.

موضوع يهمك وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على تقديم 284.8 مليون دولار كدعم لجهود دول مجموعة الخمسة للساحل في مكافحة وباء... الإفريقي للتنمية يمنح 285 مليون دولار لـ 5 دول بنوك وتمويل

وفي تعاملات ما بعد الظهيرة، هبط الدولار مقابل إلى 105.99 ين بعد نزوله إلى 105.68 ين، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار.

وقابل سلة عملات، نزل الدولار 0.4% إلى 94.42. وفي وقت سابق من الجلسة، هوى إلى 94.358، وهو قاع 22 شهر جديد.

وقال محللون إن التوتر الأميركي الصيني عائق أيضا للدولار.

أبلغت وزارة الخارجية الصينية السفارة الأميركية، بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، بعدما أمرت واشنطن بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، والتي وصفها مسؤولون أميركيون اليوم بأنها "أحد أسوأ المعتدين في مجال التجسس الصيني بالولايات المتحدة".

في غضون ذلك، بلغ اليورو ذروة 22 شهرا أخرى مقابل الدولار، زكان في أحدث تعاملات مرتفعا 0.4% إلى 1.16415 دولار.

ويبدو اليوان الصيني، وهو مقياس للتوتر بين الصين والولايات المتحدة، متجها صوب تسجيل أسوأ أداء في 3 أشهر تقريبا.

وانخفض في أحدث تعاملات 0.07% إلى 7.0177 للدولار في الأسواق الخارجية.