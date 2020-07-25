الذهب يحطم حاجز 1900 دولار.. فماذا بعد؟

اخترق الذهب الجمعة حاجز 1900 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ 2011، إذ فاقم خلاف أميركي صنين المخاوف حيال تضرر الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1899.68 دولار للأوقية بحلول الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد بلوغ 1905.99 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011.

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والأسعار متجهة لزيادة 5% على أساس أسبوعي، وهو أفضل أداء لها منذ الأسبوع المنتهي في 27 مارس آذار.

وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة بزيادة 0.4% عند 1897.5.

وقال تاي وونغ مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى بي.إم.أو "المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادي بسبب الخلاف الأميركي الصيني المر الآخذ في التنامي يعتبر سببا لترجيح استمرار الدعم الحكومي والنقدي عالميا لفترة أطول". وفي هذا يشير وونغ إلى طول أمد موجة الصعود.

وفي تصعيد جديد، أمرت الصين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، وذلك ردا على مطالبة الولايات المتحدة للصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 22.67 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت قرابة 17% منذ بداية الأسبوع، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ 1987، مدعومة بآمال في انتعاش صناعي.

وصعد البلاتين 1.3% إلى 916.97 دولار للأوقية وربح البلاديوم 4.3% إلى 2216.31 دولار.