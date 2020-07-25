مصر.. 225 مليار جنيه شهادات ادخار الـ 15% في 4 أشهر

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر أن حصيلة البنكين من شهادات الادخار ذات العائد الثابت البالغ 15% قد سجلت نحو 255 مليار جنيه منذ إطلاقها قبل نحو أربعة أشهر.

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وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيي أبو الفتوح، إن حصيلة البنك الأهلي من تلك الشهادات بلغت نحو 185 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، استفاد منها نحو 1.150 مليون مواطن منذ إطلاقها قبل نحو 4 أشهر.

وأشار نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، إلى أن حصيلة البنك من شهادات الـ 15% قد بلغ على مدار الأشهر الأربعة الماضية نحو 70 مليار جنيه، مؤكداً استمرار البنك في طرحها خلال الفترة المقبلة، نافياً الاتجاه لإلغائها في الوقت الحالي.

وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد طرحا في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي شهادات ادخار مدتها سنة وذات عائد ثابت نسبته 15% يوزع شهريا، على أن يتم شراء تلك الشهادات عبر الوسائل الإلكترونية التي تشمل البريد الإلكتروني والموبايل بانكنج والإنترنت البنكي والاتصال بخدمة العملاء أو تطبيق الواتساب.

وفي نهاية مايو الماضي، أعلن بنكا الأهلي ومصر عن ارتفاع حصيلتهما من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت عند 15%، لتتجاوز 150 مليار جنيه منذ إطلاقها قبل نحو شهرين، استفاد منها أكثر من 820 ألف مواطن.

وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع ودائع البنوك العاملة في السوق المصرية، وسجلت مستوى قياسيًا يقدر بنحو 4.5 تريليون جنيه، للمرة الأولى في نهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ4.4 تريليون جنيه، في نهاية شهر مارس الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن هذا الارتفاع يرجع إلى اتجاه المواطن المصري إلى الاستثمار في الودائع في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وتوظيف فوائض الأموال في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق عائدًا يمتص الآثار التضخمية.

وذكر البنك المركزي المصري أن شهادات الادخار مرتفعة العائد، ساهمت في تنمية ودائع المصريين بالبنوك خلال الـ3 سنوات الماضية عقب تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية نوفمبر من العام 2013.

والسبب الثاني لارتفاع ودائع البنوك، يرجع إلى انتهاء فترة السوق السوداء للعملة عقب قرار تحرير سعر الصرف، واختفاء عمليات "الدولرة" من السوق المصري، وبالتالي تم تحويل جزء كبير من حيازات الدولار إلى ودائع بالجنيه المصري لدى البنوك المصرية.