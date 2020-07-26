لماذا قفز سهم أرابتك 75% في 15 جلسة؟

قال مدير شريك في شركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، إن ارتفاع سهم أرابتك بـ 75% خلال 15 جلسة، يأتي عقب حدث جوهري هو تعيين رئيس مجلس إدارة جديد للشركة، وهو وليد المهيري الذي يشعل منصباً في مبادلة.

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وأضاف الخطيب في مقابلة مع "العربية" أن الارتفاعات ربما جاءت بسبب التوقع في حصول أرابتك على أعمال من شركة مبادلة، مشيراً إلى أن سهم أرابتك قد واجه تراجعاً قوياً خلال المراحل الماضية، وبالتالي الاستثمار في المراحل الحالية قد يكون مجدياً.

وأوضح أن السهم صعد من 60 فلساً إلى 1.03 درهم والخبر الوحيد الذي طرأ على أرابتك هو تعيين المهيري، وربما أراد بعض المستثمرين الدخول في هذه المرحلة للاستفادة من هذا التطور.

وقال إن القيمة الدفترية للسهم تبلغ 53 فلساً للسهم، وقد حققت خسائر العام الماضي بقيمة 773 مليون درهم منها 394 مليون درهم خسائر الربع الرابع من العام الماضي.

وأضاف أن التداول الحر على السهم ربما يشمل 400 مليون سهماً وهي التي تتحرك ولا يظهر أسماء كل من تداول بنسبة تقل عن 5%.

وعززت أسواق المال الإماراتية من مكاسبها مع بداية تعاملات الأسبوع بدعم من بعض الأخبار الإيجابية التي صدرت عن بعض الشركات المدرجة مما ساهم في زيادة حجم السيولة المتداولة عليها.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمقدار 14.4 مليار درهم في ختام التعاملات.

وفي سوق دبي المالي ارتفع سهم أرابتك إلى 1.01 درهم وتبعه في نفس الاتجاه سهم داماك المغلق عند مستوى 87 فلسا، كما ارتفع سهم الاتحاد العقارية إلى 28 فلسا في حين سيطر الهدوء على حركة سهم إعمار العقارية.