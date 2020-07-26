شركة "ذيب" السعودية لتأجير السيارات تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب

قالت مصادر مطلعة إن شركة ذيب لتأجير السيارات في المملكة العربية السعودية قامت بتعيين شركة السعودي الفرنسي لتقديم المشورة بشأن اكتتاب عام محتمل.

وأضافت المصادر لوكالة بلومبيرغ التي طلبت عدم الكشف عن أسمائهم لأن المعلومات خاصة، أن بيع الأسهم وإدراجها في السوق السعودية سيسمح لشركة إنفستكورب ومقرها البحرين بتقليص حصتها.

وقالت المصادر إن الاكتتاب العام يمكن أن يحدث في العام المقبل، اعتمادًا على مدى سرعة تعافي الشركة من تأثير تفشي فيروس كورونا. وقالوا إن القرارات النهائية لم تتخذ، وقد تقرر الشركة تأجيل بيع الأسهم.

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وأكد ممثل عن شركة "ذيب" أن الشركة تعمل على الاكتتاب العام الأولي دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ورفض متحدث باسم انفستكورب التعليق، بينما لم يرد ممثل عن شركة السعودي الفرنسي كابيتال على طلبات التعليق.