الروبل الروسي يسجل أدنى مستوى في 16 أسبوعاً مقابل اليورو

هبط الروبل الروسي، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في 16 أسبوعاً أمام اليورو، بينما استقر مقابل الدولار الأميركي مع تضرر الأسواق العالمية من استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بجائحة فيروس كورونا والتوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الروبل 1.01% مقابل العملة الأوروبية إلى 84.37 لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من أبريل.

وأمام العملة الخضراء، ارتفع الروبل 0.18% إلى 71.66 للدولار.

وسعى البنك المركزي الروسي يوم الجمعة لدعم اقتصاد البلاد الراكد بأن خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى قياسي منخفض عند 4.25 في المئة.