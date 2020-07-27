الكويت تقود أغلب بورصات الخليج للصعود

أغلقت أغلب البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين، إذ قادت الكويت المكاسب بفضل مكاسب واسعة النطاق للأسهم على مؤشرها، بينما تضررت البورصة القطرية من خسائر في النصف الأول من العام لمجموعة قطر للتأمين.

وصعد المؤشر القياسي السعودي 0.3%، مدعوما بارتفاع سهم أرامكو السعودية 0.6% وزيادة سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) واحدا بالمئة.

لكن سهم أسمنت اليمامة هبط 1.8% بعد أن أعلنت الشركة عن نزول في صافي أرباح الربع الثاني.

وفي الكويت، تقدم المؤشر 1.7%، مدعوما بقفزة 3.5% لسهم بنك الكويت الوطني.

وتراجع المؤشر القطري 0.3%، متأثرا بتهاوي سهم قطر للتأمين 4.2% بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة صافية 207.8 مليون ريال (57.06 مليون دولار) في النصف الأول من العام، مقارنة مع ربح 409.9 مليون ريال قبل عام.

كما فقد سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 1% قبيل إعلان نتائج أعماله للربع الثاني.

وارتفع مؤشر أسهم دبي الرئيسي 0.1% بفعل زيادة 8.3% في سهم داماك العقارية وصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.8%.

وأكدت داماك العقارية أن شركة بورت إنفستمنت ليمتد، التي حولت أسهمها إلى مجموعة عمران هي شركة مملوكة لداماك إنترناشيونال ليمتد، وهي شركة مشتركة تمتلك فيها داماك العقارية في دبي حصة أقلية بنسبة 20%.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 1.1% مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 2.6%، في حين ارتفع سهم اتصالات 0.55.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5%. وصعد سهم البنك التجاري الدولي 0.7%، في حين أضاف سهم جهينة للصناعات الغذائية 2.6%.