اليورو يقفز والدولار يهوي لأدنى مستوى في عامين

هوى الدولار إلى أدنى مستوى في عامين تقريبا مقابل اليورو اليوم الاثنين، بسبب مخاوف من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بينما من المتوقع أن يؤكد مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع التزامه بخفض أسعار الفائدة.

وسيؤكد مجلس الاحتياطي على الأرجح أنه سيُبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر لسنوات مقبلة عندما يختتم يوم الأربعاء اجتماعه الذي يستمر يومين.

وكان اليورو مرتفعا 0.9% عند 1.1773 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2018.

وهبط مؤشر الدولار 0.92% إلى 93.490، وهو أضعف مستوى منذ يونيو 2018.

كما صعد الين الياباني، الذي يعتبر ملاذا آمنا، بفعل مخاوف من تدهور العلاقات الأميركية الصينية. وتصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بعد أن أمرت واشنطن قبل أيام بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، ما دفع بكين إلى إغلاق قنصلية الولايات المتحدة في تشنغدو.

وانخفض الدولار 0.88% إلى 105.14 ين، وهو الأدنى منذ 16 مارس.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.88% مقابل العملة الأميركية إلى 1.2900 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مارس.