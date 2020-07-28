الذهب يقلص مكاسبه مع توقف تراجع الدولار

قلص الذهب مكاسبه، اليوم الثلاثاء، بعد صعود قياسي، في حين عوض الدولار جزءا من خسائره إلا أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين والمراهنة على تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على سياسات ميسرة دعم إغراء الذهب كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1943.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 0507 بتوقيت غرينتش ولكن دون ذروة عند 1980.57 دولار للأونصة، ويرجع الهبوط إلى مبيعات لجني الأرباح.

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وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1934.90 دولار. كما قلصت الفضة مكاسبها وارتفعت 0.7% بعد أن زادت بما يصل إلى 6.4% إلى 26.19 دولار للأونصة.

وقال مايكل مكارثي ‭‭ ‬‬من سي.إم.سي ماركتس "قد يؤدي تحول طفيف في اتجاه الدولار لتخارج من كونوا مراكز دائنة ويشعرون بقلق ولكن ما من تغيير في العوامل الأساسية". وتابع "حدثت زيادة حادة على مدار ثماني جلسات من 1800 دولار صعودا إلى 1980 دولارا، ومثل هذا الصعود في أي سوق في فترة قصيرة كتلك يجعله معرضا للهبوط".

وارتفع مؤشر الدولار من أقل مستوى في عامين مع ترقب السوق إقرار حزمة إنقاذ مالي جديدة. وفقد البلاتين 1.5% إلى 931.32 دولار، وخسر البلاديوم 2.2% إلى 2263.84 دولار.