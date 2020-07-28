جولدمان يرفع توقعاته لسعر الذهب إلى 2300 دولار

رفع جولدمان ساكس اليوم الثلاثاء توقعاته لسعر الذهب على مدى 12 شهراً إلى 2300 دولار للأونصة، وهو ما تدعمه توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة الحقيقية الأميركية ومناخ إيجابي بالنسبة للمعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.



وقال جولدمان إن قفزة أسعار الذهب مدفوعة بتحول محتمل للمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي نحو سياسات تؤدي لزيادة التضخم مراعاة للتوترات السياسية وتوقعات ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.



ودفعت زيادة عمليات الشراء في الملاذات الآمنة أسعار الذهب في التعاملات الفورية للصعود 27% منذ بداية العام، إذ ارتفع المعدن النفيس إلى ارتفاع قياسي عند 1980.57 دولار اليوم.

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وقال جولدمان ساكس "لقد تمسكنا لفترة طويلة بأن الذهب هو عملة الملاذ الأخير، خاصة في بيئة مثل البيئة الحالية حيث تقوم الحكومات بتخفيض عملاتها وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق".



وأضاف أنه بدأت في الظهور مخاوف حقيقية حول مدى استمرارية الدولار الأميركي كعملة للاحتياطيات.

وواصل الذهب ارتفاعاته في ظل القلق حول تعافي الاقتصاد العالمي وتوتر العلاقات الأميركية الصينية، ليسجل مستويات قياسية لم يسجلها سابقا، مدعوما بتراجع الدولار وإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

ووصل سعر الذهب فجر اليوم إلى 1944 دولاراً للأونصة ليتراجع بعدها دون هذه المستويات، عند 1930 دولارا للأونصة.

ومع هذه المكاسب، تعلو أصوات المحللين الذين توقعوا أن يتجاوز المعدن الأصفر قريبا مستويات الألفي دولار.

ارتفاعات الذهب تأتي فيما يكافح المسؤولون حول العالم موجة ثانية قد تكون بدأت بالفعل من الإصابات بفيروس كورونا مع ارتفاعها عالميا.

فقد ذكرت السلطات الصينية أن عدد الإصابات المحلية بلغ أعلى مستوى له منذ السيطرة على الوباء في ووهان قبل أربعة اشهر.

وارتفعت الحالات أيضا في كل من ولاية فيكتوريا الأسترالية وفيتنام بالإضافة إلى ظهور الوباء في كوريا الشمالية.