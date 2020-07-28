السعودية تبدأ توحيد إصدارات الديون المحلية

أعلنت السعودية، ممثلة بوزارة المالية (المصدر) اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من سندات المصدر القائمة المستحقة في أغسطس، وسبتمبر، ونوفمبر، وديسمبر من العام 2020 إجمالي قيمتها 34.26 مليار ريال.

وفي الوقت نفسه، أصدرت الجهة المصدرة، بناء على طلب بيع حملة السندات، صكوكًا جديدة في إطار برنامج الصكوك المحلية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتعد هذه الصفقة إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين ("المركز") والتي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للمصدر ضمن إطار برنامج الصكوك المحلية للمصدر في السعودية.

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كما تعد هذه الخطوة المرحلة الأولى من مراحل المبادرة، وسيتبعها مراحل أخرى حتى اكتمال التوحيد الكامل للإصدارات المحلية.

وتعد مبادرة المركز استمرارا للتدابير المتخذة لتعزيز السوق المحلية والتي تعكس آخر تطورات السوق مثل ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية والسماح لجميع حاملي الصكوك بالاستفادة من الاسترداد الزكوي المطبق في إطار برنامج الصكوك المحلي.

وقسمت إصدارات الصكوك الجديدة إلى 4 شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 34.645 مليار ريال.

وصدرت الشريحة الأولى بقيمة 8,970 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2024.

كما صدرت الشريحة الثانية بقيمة 6,025 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2028.

وقد صدرت الشريحة الثالثة بقيمة 6,500 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2032.

مثلما صدرت الشريحة الرابعة بقيمة 13,150 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2035.

وقام المصدر بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار بشكل مشترك كمنسقي ومديري الطرح فيما يتعلق بهذا المشروع.