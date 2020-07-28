"بتكوين" تعاود الصعود وتكسر هذا المستوى لأول مرة في عام

واصلت عملة "بتكوين" مكاسبها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتتجاوز حاجز 11 ألف دولار وذلك لأول مرة خلال عام تقريباً. وتلقت العملة الأولى عالمياً الدعم من مكاسب الذهب الذي وصل إلى أعلى مستوى في تاريخه بالأمس قبل أن يتراجع قليلاً اليوم عن هذا المستوى.

ووصل سعر عملة "بتكوين" إلى مستوى 11280 دولارا في وقت مبكر من تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، ليكون عند أعلى مستوى منذ أغسطس عام 2019، وفقاً للبيانات المتاحة على موقع "كوين ماركت كاب".

وكسرت العملة الأكثر انتشاراً في سوق العملات الرقمية حاجز الـ10 آلاف دولار لأول مرة بشهرين في تعاملات أمس وسط تحركات أوسع داخل الأسواق العالمية. وفي التعاملات المبكرة، ارتفع سعر عملة "بتكوين" بنحو 5.9% ليصل إلى 10.788 ألف دولار، بقيمة سوقية تصل إلى 199 مليار دولار.

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وقفزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية من مستوى 237.6 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 321.3 مليار دولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء لتربح السوق نحو 47.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.4%.

واستحوذت أكبر 5 عملات رقمية بقيادة "بتكوين" على ما يقرب من 43.8 مليار دولار بنسبة 91.8% من إجمالي المكاسب التي حققتها العملات الرقمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد العملات، وخلال الأسبوع الأخير، قفزت عملة "بتكوين" الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية، بنسبة 18.8% رابحة نحو 1731 دولار بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 9185 دولارا في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 10916 دولارا في تعاملات صباح اليوم.

وقفزت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 169.3 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 201.3 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، رابحة نحو 32 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 18.9%.

كما ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 33.2% رابحة نحو 79 دولاراً، بعدما ارتفعت قيمتها من 238 دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 317 دولار في تعاملات صباح اليوم. وارتفعت قيمتها الإجمالية من مستوى 26.6 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 35.5 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم لتربح نحو 1.1 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 33.4%.

وصعدت عملة "إكس آر بي" بنسبة 11.5% رابحة نحو 0.023 دولار بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 0.199 دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 0.222 دولار في تعاملات صباح اليوم. وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 12.5% رابحة نحو 1.1 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 8.8 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 9.9 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

وارتفعت عملة "بتكوين كاش" بنسبة 19.4% رابحة نحو 44 دولار وذلك بعدما ارتفع سعرها من مستوى 227 دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 271 دولار في تعاملات صباح اليوم. وقفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 22% بعدما ربحت نحو 0.9 مليار دولار مرتفعة من مستوى 4.1 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 5 مليارات دولار في تعاملات صباح اليوم.