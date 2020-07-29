نتائج الأعمال تحدث تقلبات كبيرة لأسهم أوروبا

أغلق المؤشر القياسي الرئيسي للأسهم الأوروبية دون تغير يذكر اليوم الأربعاء بينما ينتظر المستثمرون بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي، لكن فورة في نتائج الأعمال أحدثت تقلبات كبيرة في بعض الأسهم.



ويأمل المستثمرون في أن يؤكد صنًاع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي ميلهم للتيسير لدعم الأسواق المالية في الوقت الذي يضرب فيه فيروس كورونا بمعوله، وذلك عندما يختتم مجلس الاحتياطي اجتماعه في وقت لاحق اليوم.



وفي يوم حافل بنتائج الأعمال، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.1%، إذ ضغطت أسهم شركات الرعاية الصحية والبنوك على المؤشر الرئيسي، في حين قفزت أسهم شركات التجزئة 1.4%.



وكان المؤشر كاك 40 الفرنسي صاحب الأداء الأفضل وسط نظرائه بالقارة بصعوده 0.6% بعد نتائج أعمال إيجابية من مجموعة كيرينج للمنتجات الفاخرة ومجموعة شنايدر إليكتريك للمعدات الكهربائية وشركة الاستشارات كابجيميني.



وتلقت بنوك منطقة اليورو ضربة، إذ نزل سهم دويتشه بنك 2.5% بعد إعلان توقعات بتحسن طفيف للعام الحالي، لكن الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينج ثبط التكهنات بأن البنك حريص على إحياء محادثات الاندماج مع كومرتس بنك.