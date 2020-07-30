الذهب يقترب من ذروته القياسية بعد بيان الفيدرالي الأميركي

صعدت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة، يوم أمس الأربعاء، لتقترب في إحدى المراحل من ذروتها القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر، بينما تقوض زيادة سريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الآمال في تعافٍ اقتصادي.



وفي أواخر جلسة التداول كان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعاً 0.5% عند 1969.16 دولار للأونصة.



وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5% لتسجل عند التسوية 1953.40 دولار.



وأثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، قفز الذهب بما يصل إلى 1.1% إلى 1980.31 دولار للأونصة مقترباً بشدة من مستواه القياسي المرتفع البالغ 1980.57 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء، لكنه سرعان ما تخلى عن بعض مكاسبه.



وقال باول إن التراجع الاقتصادي الحالي شديد وسيكون من الضروري تقديم دعم مالي ونقدي مستمر من أجل التعافي.



وقال جيفري سيكا مؤسس سيركل سكويرد أولترناتف انفستمنتس "العوامل الأساسية للذهب لم تكن قط أفضل مما هي الآن". لكنه أضاف أن الذهب سيواجه مقاومة قرب المستوى النفسي المهم 2000 دولار.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.5% إلى 24.19 دولار للأونصة بينما تراجع البلاتين 1.6% إلى 932.69 دولار للأونصة. وهبط البلاديوم 5.9% إلى 2148.78 دولار للأونصة.