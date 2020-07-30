حديث ترمب يهبط بأسهم وول ستريت والدولار 

تراجع الدولار الأميركي اليوم الخميس بعدما أثار الرئيس دونالد ترمب إمكانية تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني، لتتجه العملة صوب أسوأ أداء شهري لها خلال عشر سنوات في ظل استمرار تأثر الاقتصاد بانتشار فيروس كورونا.

وجدد ترمب الحديث عن احتيال في التصويت بالبريد، وكتب على تويتر "تأجيل الانتخابات حتى يصبح بمقدور الناس التصويت بشكل ملائم وآمن وبسلامة؟؟؟"

وتسببت تلك التعليقات في تراجع الدولار بعد انتعاشه في وقت سابق.

وقال جو مانيمبو، كبير محللي السوق لدى وسترن يونيون لحلول الأعمال في واشنطن، "أي شكل من الضبابية الأميركية، الاقتصادية أو السياسية، هو مبرر للضغط على زر بيع الدولار الأميركي."

الدولار في تراجع منذ شهر وسط استمرار تفشي فيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة وتداعيات ذلك على الاقتصاد.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم انكماش الاقتصاد الأميركي 32.9% في الربع الثاني من السنة، وهو تراجعه الأشد منذ الكساد العظيم.

وفي تقرير منفصل، قالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة الجديدة بلغت 1.434 مليون للأسبوع المنتهي في 25 يوليو تموز.

وقال مانيمبو "الطلبات تبلغنا أن التعافي بدأ ينتكس." وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عملات 0.02% إلى 93.34. والمؤشر بصدد انخفاض نسبته 4.17% على مدار الشهر الحالي، وهو ما سيكون الأسوأ له منذ سبتمبر أيلول 2010.

وبلغ اليورو أعلى مستوياته في 22 شهرا عند 1.1808 دولار، ثم تراجع إلى 1.1791 دولار، لتصبح مكاسبه في معاملات اليوم 0.01%.

تأثرت العملة الموحدة سلبا في وقت سابق من اليوم بعدما أظهرت البيانات انكماشا أسوأ من المتوقع للاقتصاد الألماني بلغ 10.1% في الربع الثاني، وهو أشد تراجع مسجل.

وزاد الجنيه الاسترليني 0.43% إلى 1.13051 دولار، أعلى مستوياتها منذ مارس آذار.

فتحت الأسهم الأميركية منخفضة اليوم الخميس بعد أن أثار الرئيس دونالد ترمب احتمال إرجاء انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني رغم النص على الموعد في دستور الولايات المتحدة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 172.15 نقطة بما يعادل 0.65% إلى 26367.2 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 26.68 نقطة أو 0.82% ليسجل 3231.76 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 92.82 نقطة أو 0.88% إلى 10450.12 نقطة.