أميركا: استحواذ بورصة لندن على رفينيتيف لا يضر المنافسة

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها أغلقت التحقيق المعني بمكافحة الاحتكار الذي تجريه بشأن استحواذ مجموعة بورصة لندن على شركة بيانات الأسواق المالية رفينيتيف، قائلة إنه لن يضر بالمنافسة أو المستهلك الأميركي.

موضوع يهمك أعلنت شركة إكسون موبيل عن تكبد خسارة قيمتها 1.1 مليار دولار في الربع الثاني، وهي أول خسارة فصلية متعاقبة لعملاق النفط... إكسون موبيل تتكبد خسارة فصلية بـ 1.1 مليار دولار شركات

وكان قد جرى إعلان الموافقة على عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 27 مليار دولار تقريبا في أغسطس آب الماضي.

وقفز المؤشر ناسداك بأكثر من 1% الجمعة، مدعوما بنتائج أعمال قوية لبعض أكبر الشركات الأميركية.

لكن داو جونز وستاندرد اند بورز أغلقا على مكاسب أقل، إذ ظلت المخاوف قائمة بسبب الضبابية حيال الحزمة الحكومية المقبلة من المساعدات المرتبطة بفيروس كورونا.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 114.67 نقطة، بما يعادل 0.44% إلى 26428.32 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفع 24.9 نقطة، أو 0.77% إلى 3271.12 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 157.46 نقطة، أو 1.49% إلى 10745.28 نقطة.