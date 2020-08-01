3 أفراد من عائلة واحدة بين أكبر المستثمرين في بورصة مصر

كشفت بيانات حديثة، أن 3 أفراد من عائلة "السويدي" بين أثرى المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية بإجمالي استثمارات بلغت نحو 606.28 مليون دولار.

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وأشارت قائمة "فوربس" لأثرى المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية إلى أن القائمة ضمت كلاً من صادق أحمد صادق السويدي وأحمد أحمد صادق السويدي و محمد أحمد صادق السويدي، والثلاثة ينتمون لعائلة "السويدي" المعروفة في مصر.

وفق البيانات، فإن استثمارات رجل الأعمال صادق أحمد صادق السويدي بلغت نحو 224.1 مليون دولار مع امتلاكه نحو 25.02% من أسهم شركة "السويدي إليكتريك"، وهو رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة التي تأسست عام 1938 للتجارة في المعدات الكهربائية، واليوم تمتلك الشركة أكثر من 22 منشأة إنتاج عالمية وتقوم بالتصدير إلى 110 دول.

كما تبلغ استثمارات رجل الأعمال أحمد أحمد صادق السويدي نحو 224.04 مليون دولار عبر امتلاكه حصة تقدر بنحو 25.01% من شركة "السويدي إليكتريك"، ويشغل منصب العضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك.

فيما تبلغ استثمارات رجل الأعمال محمد أحمد صادق السويدي نحو 158.14 مليون دولار عبر امتلاكه حصة تقدر بنحو 17.65% في شركة" السويدي إليكتريك"، وهو عضو مجلس إدارة الشركة.

وجاءت شركة "السويدي إليكتريك" في المرتبة 88 بقائمة "فوربس" الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط 2020 بمبيعات بلغت نحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي وصافي أرباح بلغ 264 مليون دولار.

وتضمنت القائمة رجل الأعمال عبد الرحمن بن حسن بن عباس شربتلي، باستثمارات تبلغ نحو 191.6 مليون دولار عبر امتلاكه حصة تقدر بنحو 21.7% في شركة غولدن بيراميدز بلازا، وهو رجل أعمال ومستثمر سعودي، ويشغل موقع رئيس مجلس إدارة شركة النهلة القابضة والمملوكة لعائلته.

وتدير الشركة المجمع التجاري "سيتي ستارز" في مصر، كما تقوم بتطوير العديد من المجمعات السكنية والمنتجعات الساحلية في مصر.

القائمة ضمت أيضاً رجل الأعمال أحمد عز الذي تبلغ استثماراته في البورصة المصرية نحو 130 مليون دولار عبر امتلاكه حصة تقدر بنحو 65% في شركة "حديد عز" التي تأسست عام 1994، وأدرجت في البورصة المصرية في مايو 1999، وتعمل في قطاع المواد الأساسية مع التركيز على الصلب. ويتبع حديد عز مجموعة شركات تعمل في مصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا والجزائر.

كما ضمت القائمة رجل الأعمال محمد فريد فؤاد خميس الذي تبلغ استثماراته في بورصة مصر نحو 105.43 مليون دولار عبر امتلاكه حصة تقدر بنحو 42.43% في شركة "النساجون الشرقيون". و"خميس" هو المؤسس والرئيس السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي غير التنفيذي في مجموعة النساجون الشرقيون، التي تصدر منتجاتها لأكثر من 150 دولة ولديها مرافق إنتاج في مصر والولايات المتحدة والصين.