الأسهم اليابانية تستهل تعاملاتها الأسبوعية على صعود بـ 1%

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين. وصعد نيكي 1.09% إلى 21947.58 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.95% إلى 1510.23 نقطة.

وأغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الجمعة، إذ ارتفع الين الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل بيانات أميركية سلبية، بينما يثبط ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 مجددا الآمال في انتعاش اقتصادي سريع.

وأغلق المؤشر نيكي على تراجع 2.82% إلى 217100 نقطة، مسجلا أكبر خسارة يومية منذ 15 يونيو حزيران.

موضوع يهمك قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، اليوم الجمعة، إن واردات اليابان من النفط الخام انخفضت 31.2% في يونيو مقارنة مع... انخفاض واردات اليابان من النفط 31.2% في يونيو طاقة

وتراجع المؤشر 4.58% في الأسبوع، وهو أسوأ أداء منذ مطلع أبريل نيسان. والتراجع البالغ 2.59% في يوليو تموز أول خسارة شهرية منذ مارس آذار.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا، الجمعة الماضية، منخفضا 2.82% إلى 1496.06، ليبلغ أدنى مستوى في شهرين مسجلا أكبر خسارة يومية في أربعة أشهر.

وواصلت السوق خسائرها في تعاملات ما بعد الظهر، إذ حذرت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من أن العاصمة اليابانية قد تعلن حالة الطوارئ إذا تدهور وضع فيروس كورونا أكثر، بعد أن قفزت الإصابات الجديدة بوتيرة قياسية يومية قدرها 463.