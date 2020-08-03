بعد أسوأ شهر في 10 سنوات.. العملة الخضراء تتجه صعودا

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات اليوم الاثنين حيث تضافرت موجة خروج من مراكز مدينة كثيفة مع طلب على العملة كملاذ آمن ليعطيها فرصة لالتقاط الأنفاس بعد شهر كان الأسوأ لها في عشر سنوات.



وفقد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة عملات رئيسية، أكثر من 4% في يوليو تموز، في أسوأ شهر له منذ سبتمبر أيلول 2010. والمؤشر منخفض 10% عن ذروة مارس آذار.



وكان صافي المراكز المدينة للمضاربين في الدولار الأميركي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس آب 2011 عند 24.27 مليار دولار، حسبما تظهره حسابات أجرتها رويترز وبيانات من لجنة تداول العقود الآجلة الأميركية.



وصعد مؤشر الدولار 0.2% اليوم، وارتفعت العملة الأميركية مقابل جميع عملات سلة المؤشر.



وسجل اليورو 1.1763 دولار في المعاملات الصباحية بلندن، لينزل عن ذروة عامين 1.1908 دولار المسجلة الأسبوع الماضي.