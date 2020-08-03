أسهم الإمارات تصعد أولى جلسات ما بعد العيد

أغلقت الأسهم مرتفعة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، مع استئناف التداول بعد عطلة عيد الأضحى، بينما استمر إغلاق بقية أسواق الشرق الأوسط، بما فيها البورصة السعودية.



وصعد مؤشر أبوظبي 0.5% إلى 4324 نقطة، في حين أغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.7% عند 2065 نقطة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأقفل سوق دبي المالي اليوم في مستهل تداولات ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مرتفعا بنسبة 0.7% عند مستوى 2065 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 277 مليون درهم.

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وارتفعت أسهم 18 شركة من أصل 34 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 11 شركة، وبقيت 5 شركات على ثبات.

وأكثر الأسهم تداولاَ سهم الاتحاد العقارية مرتفعا بنسبة 12.2% عند 0.323 درهم، وبتداولات تجاوزت 301 مليون سهم.

بينما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم مرتفعا بنسبة 0.45% عند مستوى 4324 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 173 مليون درهم.

وانخفض سهم الدار العقارية بنسبة 1.7% عند 1.7 درهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم.

وبحلول الساعة 10.23 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.76% إلى 2066.69 نقطة، بارتفاع 15.82 نقطة من خلال تداول 9.55 مليون سهم، بقيمة 6.15 مليون درهم.

في الوقت ذاته، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.17% إلى 4312.00 نقطة، من خلال تعاملات بحجم 9.22 مليون سهم، بقيمة 7.58 مليون درهم.

وخلال تلك الأثناء، انتعش سهم أملاك للتمويل 6.82 بالمائة، وإعمار العقارية 1.16 بالمائة، والاتحاد العقارية 4.51 بالمائة، وديار للتطوير 1.81 بالمائة، والإمارات دبي الوطني 2.71 بالمائة.

كما ارتفع سهم أبوظبي التجاري 0.6 بالمائة، واتصالات 0.36 بالمائة، إضافة إلى رأس الخيمة العقارية 0.26 بالمائة.