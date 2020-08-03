صعود طفيف لأسهم أوروبا.. ونتائج "إتش إس بي سي" تربك البنوك   

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، وسط تفوق للأسهم الألمانية على خلفية تحسن بيانات القطاع الصناعي الصيني، لكن تحذيرا من اتش.اس.بي.سي، أكبر بنوك أوروبا، بشأن تنامي القروض الرديئة دفع أسهم القطاع المصرفي للانخفاض.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% في الساعة 7:14 بتوقيت غرينتش، في مكاسب قادتها قطاعات التكنولوجيا وصناعة السيارات والنفط والغاز.

وتقدمت البورصة الألمانية الزاخرة بأسهم المصدرين 0.6% بعد أن أظهر مسح خاص نمو النشاط الصناعي في الصين بأسرع وتيرة له في نحو عشر سنوات بفضل تحسن الطلب المحلي.

موضوع يهمك صعدت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق، اليوم الاثنين، مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال... الذهب يواصل تحطيم مستويات قياسية وسط مخاوف من كورونا أسواق المال

لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل انقسام المشرعين الأميركيين حيال حزمة تحفيز جديدة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، في حين تراوح المخاوف مكانها إزاء المزيد من تشديد القيود في أوروبا وسط تنامي إصابات كوفيد-19.

وتضررت أسهم البنوك مع انخفاض اتش.اس.بي.سي 4.4% بعد أن تقلصت أرباحه نصف السنوية أكثر من النصف وعقب تحذير البنك من أن تكاليف القروض الرديئة لديه قد تتجاوز تقديرا سابقا كان يبلغ 13 مليار دولار للعام الحالي.

ونزل سهم سوسيتيه جنرال الفرنسي 2.3% مع إعلان البنك عن خسارة 1.26 مليار يورو (1.48 مليار دولار) في الربع الثاني من السنة بعد خفضة قيمة نشاط التداول.

وهبط سهم سيمنس هيلثنيرز 4.8% بعد أن قالت مجموعة الرعاية الصحية الألمانية إنها ستشتري فاريان مديكال سيستمز الأميركية مقابل 16.4 مليار دولار.