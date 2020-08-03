الذهب يواصل تحطيم مستويات قياسية وسط مخاوف من كورونا

صعدت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق، اليوم الاثنين، مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتنامي إصابات كوفيد-19، لكن ارتفاعا في الدولار حد من المكاسب.

وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1973.75 دولار للأونصة، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1984.66 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية.

موضوع يهمك ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري في نحو أربع سنوات ونصف السنة إذ انخفض الدولار أكثر بعد بيانات... الذهب يواصل صعوده قرب أعلى مستوى في 4 سنوات أسواق المال

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1992.10 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس، "المعنويات تتدهور في شتى الأسواق. أولا، تنامي معدلات الإصابة مبعث قلق حقيقي للعالم ومصدر دعم حقيقي لأسعار الذهب. وفي ضوء ذلك، فإنه يدفع الدولار الأمريكي للصعود أيضا."

وتواصل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الإصابات 17.96 مليون عالميا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5% إلى 24.26 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1% ليسجل 897.61 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2090.22 دولار للأونصة.