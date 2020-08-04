سعر الذهب يواصل تخطي مستويات قياسية.. ويخترق 2000 دولار

عاود الذهب الارتفاع متخطيا مستويات قياسية مرتفعة مع استمرار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية لزيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، وذلك بعد استقراره بداية التعاملات حيث تأثرت شهية المخاطرة بفعل بيانات إيجابية للاقتصاد الأميركي.

وبحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.34%، عند 2001 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 %، إلى 1993.20 دولار.

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي اند اف مان كابيتال ماركتس، "مشكلة فيروس كورونا ستلازمنا لبعض الوقت. يبدو أن الاقتصادات في أنحاء العالم ستكون هشة للغاية ولفترة ممتدة.

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"ستحتاج (الاقتصادات) للتحفيز والتيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة لامتصاص الصدمات. وكل ذلك سيفيد الذهب."

اتخذت البنوك المركزية في أنحاء العالم مجموعة من إجراءات التحفيز وخفضت أسعار الفائدة للتخفيف من الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة مما دفع الذهب للصعود أكثر من 30%، منذ بداية العام حيث يُنظر للمعدن النفيس كأداة تحوط من التضخم ومخاوف تراجع قيمة العملة.

لكن شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر زادت بعد بيانات قوية لقطاعات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ومكاسب لأسهم شركات التكنولوجيا مما حد من مكاسب الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 %، إلى 24.34 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 %، إلى 921.26 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.8 %، إلى 2100.73 دولار للأوقية.