"أبوظبي الأول" يقوم بأكبر إصدار مزدوج لسندات فورموزا

أعلن بنك أبوظبي الأول، المُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن قيامه مؤخراً بإصدار مزدوج لسندات فورموزا بقيمة 3.25 مليار يوان صيني (نحو 465 مليون دولار) بأجل استحقاق لمدة 5 سنوات.

ويُعد هذا الإصدار هو أكبر إصدار لسندات فورموزا المقومة باليوان الصيني على مستوى العالم، وفقاً لبيان صحافي أصدره البنك، اليوم الثلاثاء.

وجذب البنك سيولة دولية قوية تجاوزت 3.6 مليار يوان صيني، ليتمكن من زيادة حجم الإصدار المستهدف من 1 مليار يوان إلى 3.25 مليار يوان.

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وذكر تقرير صحافي أصدرته وكالة أنباء رويترز في الشهر الماضي أن بنك أبوظبي الأول قام ببيع سندات فورموزا لأجل 30 عاماً بكوبون 0% بقيمة 500 مليون دولار في الشهر الماضي في طرح خاص.

وفاقت قيمته قيمة الإصدار السابق الأكبر من نوعه لصالح Credit Agricole في 2016 والذي بلغ نحو 2.7 مليار يوان ما يعادل نحو 386 مليون دولار.