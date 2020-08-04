تداولات العقود الآجلة للين ببورصة دبي للذهب تقفز 8 مرات

حافظت بورصة دبي للذهب والسلع على أدائها القوي مع دخولها النصف الثاني من العام، لتواصل تزويد المستثمرين بمجموعة واسعة من منتجات المشتقات المالية التي تسمح لهم بإدارة المخاطر بشكل فعال.

وفي شهر يوليو، سجلت محفظة أزواج العملات الرئيسية الستة G6 في بورصة دبي للذهب والسلع نمواً في أحجام تداولها بنسبة 357٪ على أساس سنوي. وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت البورصة بنجاح أول عقود آجلة متجددة لعملات أجنبية في المنطقة (وهي اليورو، والجنيه الإسترليني، والدولار الأسترالي)، في إطار سعيها المستمر لتطوير منتجات مبتكرة، وفي الوقت نفسه تم توسيع نطاق عقود الروبية الهندية/الدولار الأميركي من خلال إطلاق عقد أسبوعي آجل للروبية الهندية/الدولار الأمريكي، وفقا لبيان صادر عن البورصة.

وكانت أفضل العقود أداءً هي العقود الآجلة للين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو، حيث سجلت نمواً في متوسط حجم التداول اليومي على أساس سنوي بنسبة 767٪ و267٪ و263٪ على التوالي. وحققت العقود التي تم إطلاقها مؤخراً إقبالاً قوياً في السوق مع توجه المستثمرين نحو الاستفادة من فرص التداول التي قدمتها هذه العقود.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "يعكس النمو المستمر لأحجام التداول وعروض المنتجات نجاحنا المستمر في استقطاب أعداد أكبر من المستثمرين والمتداولين. ونحن نفخر بكوننا بورصة تركّز على مصلحة أعضائها من المستثمرين والمتداولين، من خلال تقديم عقود مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتزايدة، لا سيما خلال فترات عدم الاستقرار في الأسواق التي نشهدها اليوم. ولدينا خطط لإطلاق المزيد من المنتجات الفريدة التي تواكب تطورات السوق قبل نهاية العام، والتي نهدف من خلالها إلى إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين والشركات للتحوط ضد تقلبات الأسعار في البيئة الصعبة الحالية".

وكانت بورصة دبي للذهب والسلع قد أعلنت في شهر يوليو عن دخولها في شراكة مع الجامعة الأمريكية في الشارقة بهدف إعداد الجيل القادم من المهنيين في القطاع المالي. ومن خلال هذا التعاون، ستوفر بورصة دبي للذهب والسلع لطلاب الجامعة الأمريكية في الشارقة الفرصة للمشاركة في برنامج تدريب داخلي مصمّم بشكل رئيسي لتطوير مهاراتهم، وتثقيفهم حول طبيعة عمل بورصة دبي للذهب والسلع والدور المهم الذي تلعبه في قطاع الخدمات المالية في المنطقة.