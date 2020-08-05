دوافع أميركية تقفز بالإسترليني.. لهذه الأسباب

قفز الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء مقابل الدولار المتراجع أمام معظم العملات وسط تعثر حزمة مساعدات أميركية لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا في الكونغرس وهبوط حاد في عوائد السندات الأميركية.

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وصعد الإسترليني عائدا نحو مستوياته المرتفعة التي سجلها قبل الجائحة ويتقدم نحو أعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي مقابل العملة الخضراء.

وارتفعت العملة البريطانية 0.7% إلى 1.3151 دولار بحلول الساعة 1520 بتوقيت غرينتش، لكنها تراجعت 0.22% أمام اليورو العملة الأوروبية إلى 90.52 بنس لليورو.

وشهد الإسترليني تعافيا قويا أمام الدولار في الأسابيع القليلة الماضية، وسجل أكبر زيادة شهرية في أكثر من 10 سنوات في يوليو تموز.