مؤشر أسهم قطاع التعدين الأوروبي يقفز 4%

أعطت تقارير إيجابية لأرباح الشركات وقفزة في أسهم شركات السلع الأولية، دفعة لسوق الأسهم الأوروبية، الأربعاء، لكن خسائر في قطاعات دفاعية ومخاوف بشأن زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا حول العالم أثرت سلبا على المعنويات.

موضوع يهمك أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الأربعاء، بأن مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) المعني بالدفاع والأمن في أبوظبي سيقوم... أبوظبي تبني مركزا للأقمار الصناعية مع إيرباص اقتصاد

وقدمت مجموعات التعدين المسجلة في لندن، ريو تينتو وبي اتش بي وجلينكور، أكبر دفعة لترسل مؤشر قطاع التعدين للصعود 4% بدعم من ارتفاع أسعار المعادن.

وزادت أسهم شركات النفط الكبرى، مثل بي بي وتوتال، بفعل قفزة حادة لأسعار الخام بعد بيانات أظهرت هبوطا في مخزونات النفط في الولايات المتحدة وتراجع الدولار الأميركي.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.5%، في حين أغلق المؤشر فايننشال تايمز، المثقل بأسهم شركات السلع الأولية، في بورصة لندن على مكاسب قدرها 1.1%. وصعد المؤشر داكس الألماني 0.5%.

وواصلت أسهم شركات السفر والترفيه مكاسبها لثالث جلسة على التوالي ليغلق مؤشر القطاع مرتفعا 3.25%.

ومن بين أكبر الرابحين في جلسة اليوم، قفز سهم ديالوج سيميكونداكتور لصناعة الرقائق الإلكترونية 9.1% بعد تسجيل إيرادات في الربع الثاني أعلى من تقديراتها السابقة.

ومن بين أكبر الخاسرين، انخفض سهم (بي إم دبليو) لصناعة السيارات 3.5% بعد هبوط بنسبة 25% في تسليمات الشركة الألمانية أثناء فترة الإغلاقات، وهو ما أدى إلى خسائر تشغيلية في الربع الثاني.

وتراجعت أيضا أسهم قطاعات دفاعية مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والاتصالات.