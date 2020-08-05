وول ستريت تفتح مرتفعة مع قفزة بنشاط الخدمات

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع، الأربعاء، إذ تلقت المعنويات الدعم من أرباح فصلية مفاجئة لديزني وسلسلة من النتائج الإيجابية لشركات في قطاع الرعاية الصحية، وذلك قبل صدور بيانات لقطاع الخدمات.

موضوع يهمك خصصت الحكومة الأميركية أكثر من مليار دولار لتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا.وقالت شركة جونسون آند جونسون، إن لديها... أميركا: مليار دولار لتوفير 100 مليون جرعة من هذا اللقاح اقتصاد

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 96.31 نقطة، أو ما يعادل 0.36% إلى 26924.78 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 13.75 نقطة أو ما يعادل 0.42% إلى 3320.26 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 26.71 نقطة أو 0.24% إلى 10967.87 نقطة.

واكتسب نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة زخما في يوليو تموز مع صعود طلبات الشراء الجديدة إلى مستوى قياسي، لكن التوظيف تراجع، وهو ما يدعم الآراء القائلة بأن تعافي سوق العمالة يتعثر وسط زيادة في الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 في أرجاء البلاد.

وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره للنشاط خارج قطاع التصنيع ارتفع إلى قراءة عند 58.1 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2019 وصعودا من 57.1 في يونيو حزيران.

وكان المؤشر هبط إلى 41.8 في أبريل نيسان، وهي أدنى قراءة منذ مارس آذار 2009.

ويشكل قطاع الخدمات أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى قراءة عند 55 في يوليو تموز.

وقفز المؤشر الفرعي لطلبات الشراء الجديدة بقطاع الخدمات إلى مستوى قياسي عند 67.7 في يوليو تموز من قراءة بلغت 61.6 في يونيو حزيران. لكن المؤشر الفرعي للتوظيف انخفض إلى 42.1 الشهر الماضي من 43.1 في يونيو حزيران.