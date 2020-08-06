توقعات بنك إنجلترا توجه "ضربة" إلى لندن!

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، إذ أثرت سلبا توقعات بانتعاش اقتصادي أبطأ بعد الجائحة في المملكة المتحدة على أسواق الأسهم في لندن.

بينما ضغطت تحديثات فصلية مخيبة للتوقعات من جلينكور وأكسا على المعنويات بصفة عامة، بحسب ما ورد في "رويترز".



ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.1%.

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وتلقت الأسهم البريطانية الأكثر تركيزا على الصعيد العالمي ضربة، إذ ارتفع الجنيه الإسترليني بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير وحذر من مخاطر محتملة من خفض أسعار الفائدة دون الصفر.



وهوى سهم مجموعة التعدين جلينكور 4.3% بعد أن قررت عدم توزيع أرباح للتركيز على خفض الدين، في الوقت الذي أجبرتها فيه جائحة كوفيد-19 على تسجيل مخصصات لانخفاض القيمة قدرها 3.2 مليار دولار.



ونزل سهم أكسا الفرنسية للتأمين 2.6% بعد أن قلصت هدفها لأرباح 2020 وقالت إنها لن تقدم توزيعات أرباح إضافية للمساهمين في الربع الأخير من العام.



على الجانب المشرق، ربح سهم أديداس 3.5% إذ توقعت الشركة انتعاشا في الأرباح في الربع الثالث وقفز سهم لوفتهانزا 4.8%، حتى بعد أن قالت إنها لا تتوقع عودة الطلب على السفر جوا إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل 2024.